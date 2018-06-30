Киев, 30 июня, 2018, 13:28 — ИА Регнум. Несмотря на то, что украинские мосты то и дело становятся персонажами плохих новостей, власти не торопятся принимать меры. Чем живет украинская инфраструктура, пишет в своей статье обозреватель ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Цитата из м/ф «Волшебник изумрудного города». реж Кирилл Малянтович. 1973. СССР По дороге из желтого кирпича за мозгами к доброму волшебнику

Недавно от Берестейского моста в Киеве откололся кусок бетона и упал на проезжавший автомобиль: рассказывалось, что от удара, который пришелся на лобовое стекло, водителю оторвало руку. Раньше тяжелых травм инциденты с мостами не причиняли, впрочем, в любом случае они явно не воспринимаются проблемой, требующей немедленного решения. Например, инцидент произошел на Шулявском путепроводе в прошлом году, а закрывать его на ремонт решили только теперь.

Если это происходит в столице, то что говорить о регионах? Под Николаевым, например, частично ушел под воду мост через реку Ингул, не выдержав веса фур. Причем СМИ сообщают, что это уже второе потопление данного моста — меньше месяца назад такое происшествие тоже имело место. В качестве решения проблемы тогда была проведена мера, работавшая, как видно, недолго.

Но ремонт старых мостов не вписывается в инфраструктурные приоритеты властей, в отличие, например, от концессионных автодорог. Причем число планируемых к постройке таких дорог лишь растет, но примечательно даже другое: дороги хотят строить в направлении Донецка и Луганска, которые правительство не контролирует, и даже планируется трасса Киев-Керчь, который в состав Украины вообще не входит. Но транспортное ведомство этим не смущается.

О других новостях украинской инфраструктуры читайте в статье: Hyperloop приближает транспортный коллапс Украины: обзор инфраструктуры

Также читайте другие статьи Андрея Стеценко о политике и экономике Украины.