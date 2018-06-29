Москва, 29 июня, 2018, 18:11 — ИА Регнум. Надо «продолжать общественную дискуссию о пенсионной реформе, надо продолжать общаться с людьми», — отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Анна Федорова, комментируя результаты соцопросов Всероссийского Центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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Уточним, Всероссийский центр изучения общественного мнения представил в пятницу, 29 июля, рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, рейтинги партий. По результатам исследования, доля положительных оценок работы правительства России, по среднему значению за прошедшую неделю, — 37,7%, премьер-министра — 30,3%. Баланс оценок отрицательный. Уровень одобрения деятельности президента — 63,4%. Наметившийся в конце мая-начале июня тренд на снижение показателей сохраняется.

В рейтинге доверия политикам представители властных структур также теряют позиции. По среднему за неделю с 18 по 24 июня, показатель Владимира Путина составляет 38,3%. Второе место в списке занимает Сергей Шойгу, по последним данным, — 15,6%, третье — Сергей Лавров: 11,4%. Лидером по недоверию остается Владимир Жириновский: 28,1% респондентов не доверили бы ему решения важных государственных вопросов. Однако показатель недоверия Жириновскому снижается, тогда как Дмитрию Медведеву, напротив, растет: до 26,4%.

Электоральный рейтинг партии «Единая Россия» по результатам опроса 18−24 июня составил 38,7%. На фоне снижения показателя «Единой России» остальные партии прибавили: рейтинг КПРФ, по последним данным, — 14,5%, ЛДПР — 10,3%, «Справедливой России» — 5,7%.

В свою очередь, фонд «Общественное мнение» (ФОМ) зафиксировал очередное снижение рейтинга президента России Владимира Путина. Согласно результатам опроса, проведенного 23−24 июня, 27% респондентов «безусловно доверяют» президенту, 34% — «скорее доверяют» ему, 16% — «скорее не доверяют», еще 16% — «безусловно не доверяют». На предыдущей неделе о «безусловном доверии» Владимиру Путину заявляли 30% опрошенных, «скорее доверяли» — 37%, «скорее не доверяли» — 15%, а «безусловное недоверие» выражали 13%. В мае главе государства «доверяли» 39% респондентов, «скорее доверяли» — 37%, «скорее не доверяли» — 10%, «безусловно не доверяли» — 9%.

О «безусловном доверии» премьер-министру России Дмитрию Медведеву заявили 7% опрошенных, 20% — «скорее доверяют», 23% — «скорее не доверяют», а 40% — «безусловно не доверяют». Неделей ранее 8% респондентов ответили, что «безусловно доверяют» господину Медведеву, 21% «скорее доверяли» главе правительства, «скорее не доверяли» 25% опрошенных и 35% «безусловно не доверяли». На конец мая «безусловное доверие» премьер-министру выражали 10% опрошенных, «скорее доверяли» — 28%, «скорее не доверяли» — 24%, а о «полном безусловном недоверии» говорили 26%.

65% (против 69% на прошлой неделе) респондентов считают, что Владимир Путин на посту президента хорошо справляется с обязанностями, 24% — что плохо (против 19%), еще 11% затрудняются с ответом (неделей ранее — тоже 11%). Работу Дмитрия Медведева на посту премьера положительно оценивают 27% (против 31%) респондентов, отрицательно — 52% (неделей ранее — 49%), 21% затрудняется с ответом (показатель тоже не изменился).

«Думаю, что основная причина снижения рейтинга — это реакция граждан на планируемую пенсионную реформу и повышение НДС. С НДС все ясно — люди опасаются, что будут расти цены, и их можно понять. Что же касается пенсионной реформы, здесь все несколько сложнее. Опросы показывают, что мнения разделились, что меньше половины — против повышения, а больше половины — либо еще не имеют мнения, либо недовольны тем, что, как им представляется, все уже решено, причем решено за них», — рассказала Анна Федорова в интервью корреспонденту ИА REGNUM.

«Здесь важнейшим является вопрос о том, как будет развиваться общественная дискуссия на эту тему. Я считаю, что ее совершенно необходимо продолжать, делать ее максимально широкой, вовлекать в нее людей с разными точками зрения, чтобы не складывалось впечатление, что все решено «сверху» и мнение людей учитываться не будет. И тут важно понимать, что предложенная архитектура реформы — это еще не окончательный, утвержденный вариант, а проект, который еще нужно обсуждать. Поэтому в дальнейшем ситуация может повернуться по-разному», — отметила Анна Федорова.

«Поэтому я не вижу в снижении рейтингов какого-то драматического острого сигнала», — завершила свой комментарий вице-президент Фонда открытой новой демократии.

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