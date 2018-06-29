Москва, 29 июня, 2018, 18:12 — ИА Регнум. Утечка информации о том, что США собираются покинуть ВТО, была неслучайной, считает зампред комитета ГД РФ по международным делам Алексей Чепа. Об этом он заявил 29 июня в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Прежде чем что-то делать, Трамп всегда пускает какую-то информацию, — сказал депутат. — Мы помним это по ситуации в Сирии. Когда ситуация для США осложнялась, он заявил о том, что Америка может вообще уйти с Ближнего Востока. Трамп говорил: «Мы потратили 12 трлн долларов. Зачем нам это нужно? Мы в течение стольких лет тратим деньги. Давайте уйдём». И тут же Саудовская Аравия стала призывать договариваться. Это был серьёзный шаг. Он проверил, что происходит в мире. Трамп — бизнесмен. Он ведёт себя как нормальный, классный, опытный бизнесмен, который давит, прежде чем договариваться. После этого он делает скидочки. И даже если условия были равные, он перед тем, как договариваться, создает проблему, а потом частично её снимает».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 29 июня интернет-портал Axios распространил новость со ссылкой на собственные источники, согласно которой президент США Дональд Трамп намерен вывести Америку из состава ВТО. Если верить этой информации, глава Белого дома неоднократно критически высказывался о негативном влиянии норм ВТО на американскую экономику и о том, что правила этой международной организации ради собственной выгоды используют другие страны, а США, напротив, терпят убытки.