Москва, 29 июня, 2018, 18:11 — ИА Регнум. Членство в ВТО стало невыгодным для США, считает депутат Госдумы РФ Леонид Калашников (КПРФ). Об этом он заявил 29 июня в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Президент США Дональд Трамп последовательно выполняет то, что обещал, — сказал Калашников. — Единственное, чего он не выполнил, — наладить отношения с РФ. Но мы на полпути к этому. А ВТО для Америки больше невыгодна. Она была удобна ей, когда США разбросали своё производство по всему миру. Теперь, когда производство возвращается в США, ВТО перестала быть выгодной».

При этом парламентарий отметил, что ВТО диктует не очень выгодные для России и США правила игры, препятствующие развитию промышленности и сельского хозяйства. В то же время Калашников обратил внимание на то, что выход из Всемирной торговой организации стоит очень дорого. Например, России, по словам Калашникова, пришлось бы заплатить десятки миллиардов долларов.

Напомним, что новость о том, что Дональд Трамп готов выйти из ВТО, распространённую 29 июня интернет-порталом Axios, в тот же день опроверг министр финансов США Стивен Мнучин. По его словам, заявление о якобы готовности Трампа покинуть ВТО, «явное преувеличение», хотя президент США испытывает озабоченность по поводу ВТО.

Кроме того, Мнучин заверил, что США сосредоточены на обеспечении свободы торговли и вопросах снятия торговых барьеров.