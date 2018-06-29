Вильнюс, 29 июня, 2018, 17:53 — ИА Регнум. Парламент Литвы сегодня, 29 июля, принял решение об увеличении минимальных пенсий для таких пенсионеров, которые не наработали необходимого трудового стажа и в связи с этим получают пенсию-пособие, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Матиас Стомер. Старуха со свечой (фрагмент). 1640

Такие пенсионеры получат в среднем прибавку в 20 евро, но точная сумма будет подсчитывать по коэффициентам в каждом случае индивидуально. В целом считается, что пенсия в таком типичном случае увеличится со 117 евро до 130 евро.

На это в бюджете 2019 года планируют изыскать дополнительно 21 млн евро. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.