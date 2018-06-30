Киев, 30 июня, 2018, 12:01 — ИА Регнум. Шумиха, продолжавшаяся вокруг российского пособника майданных террористов, получила неожиданное продолжение. Как с высокой киевской трибуны было получено подтверждение вины Олега Сенцова, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия С ног на голову

Гнев майданщиков и сочувствующих им представителей культурной элиты по поводу «невинно осужденного» российского режиссера Олега Сенцова не знал пределов. «Невинная жертва режима», «подложное обвинение», каких только доводов не приводилось в защиту якобы невиновного Сенцова, осужденного в России на соответствующий его вине долгий срок. И вот теперь, по заявлению Сергея Стерикова, «ветерана АТО», сделанному им на конференции по свободе слова в Киеве, вина Сенцова подтверждена.

Стериков заявил, что лично передавал Сенцову взрывчатку для теракта на территории России. Но почему такое заявление прозвучало именно сейчас? Неужели киевская хунта «устала бороться» с «агрессивным российским режимом»? А может быть сам Сенцов выгоднее для Порошенко в виде посаженного за дело, чем невинно обвиненного?

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