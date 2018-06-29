Ташкент, 29 июня, 2018, 18:15 — ИА Регнум. В Узбекистане с 1 августа в продажу поступят первые золотые монеты в национальной валюте, сообщает 29 июня издание «Народное слово» со ссылкой на соответствующее постановление президента республики.

Центральный банк Республики Узбекистан Десять тысяч узбекских сумов

В документе поручено определить порядок продажи и перепродажи золотых монет. Планируется, что данная мера позволит повысить интерес иностранных инвесторов к национальной валюте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане со 2 июля в обращение выйдут новые монеты номиналом 50, 100, 200 и 500 сумов (0,4, 0,8, 1,59, 3,98 рубля). Монеты старого образца в 50, 100 сумов будут выведены из обращения.