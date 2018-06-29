Вильнюс, 29 июня, 2018, 17:51 — ИА Регнум. МИД Литвы выделил 50 тысяч евро миграционному агентству при ООН на гуманитарную помощь Украине, объявило сегодня, 29 июня, внешнеполитическое ведомство Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Dennis Jarvis Подаяние

В 2018 году Литва Украине, Йемену и Сирии, как подчёркивает МИД Литвы, через структуры ООН уже выделила 185 тыс. евро.

Напомним, что Литва также поставляет официальному Киеву оружие, боеприпасы, направляет военных инструкторов на Украину, принимает на лечение раненых украинских солдат.