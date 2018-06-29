Пермь, 29 июня, 2018, 17:50 — ИА Регнум. Повышение пенсионного возраста вызвано современным качеством жизни, работать дольше придется из-за любви к гаджетам, считает проректор ПГНИУ, председатель Общественной палаты Пермского края Дмитрий Красильников. «Модель общества потребления, в которой ноутбуки и гаджеты стали нормой для людей 60 и 70 лет, требует своей платы, и повышение пенсионного возраста — одна из них», — заявил он корреспонденту ИА REGNUM 29 июня.

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По его мнению, изменениям пенсионного возраста должны соответствовать изменения не только в сфере труда, но и в социальной плоскости:

«То есть предполагается иное качество жизни. Его принято огульно критиковать, но нельзя отрицать, что современные тренды всё глубже проникают в нашу жизнь. Та же медицина не зря поставлена в приоритет и на федеральном, и на нашем краевом уровне. Всем — и обществу, и самим людям — выгоднее потратить время не на сидение в очередях к врачу, а на более продуктивные цели».

Комментируя причины решения правительства об увеличении пенсионного возраста, председатель ОП Пермского края также добавил, что процесс увеличения периода активной жизни связан не только с ростом уровня благосостояния и благополучия, но и во многом с демографическими, социальными, экономическими процессами:

«Россия переживает схожие трансформации, усугубленные демографической ямой девяностых годов. Поколение двадцатилетних настолько малочисленно, что им сложно заместить поколение предпенсионного возраста».

«Вопрос возраста выхода на пенсию — очень непростой, не зря его обсуждают уже не одно десятилетие, благо мы можем учесть здесь не только свой, но и чужой опыт. В странах Западной Европы пенсионный возраст граждан заметно выше российского. Этот демографический и одновременно экономический разрыв требует неотложных решений. Предположу, что во многом этим обусловлены предложения по пенсионной реформе», — заключил Красильников.

Напомним, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 14 июня объявил о повышении пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Как заявил глава правительства, оно «будет поэтапным и начнется с 2019 года». Таким образом, возраст выхода на пенсию в среднем будет увеличиваться на полгода, пока не достигнет установленного максимума.