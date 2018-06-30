Лос-Анджелес, США, 30 июня, 2018, 11:38 — ИА Регнум. Продолжение культового фильма 14-летней давности может быть успешным при соблюдении ряда условий, что хорошо знает Брэд Бёрд: дозированная злободневность способна сделать сиквел лидером проката, даже если речь идет о семейном мультфильме. И даже если семейность его весьма специфична. Какое впечатление производит «Суперсемейка-2», пишет автор ИА REGNUM Марина Александрова.

Цитата из м/ф «Суперсемейка-2». реж. Брэд Бёрд. 2018. США Семья

Вполне достойный своего производителя, компании «Пиксар», мультфильм наступает на грабли уверенности в том, что успех неминуем. Слишком нарочитая узнаваемость эпизодов из первого фильма перемежается с ленью режиссера, делающего ставку на успех прошлых лет, и превращающего сиквел в ситком — а точнее, обычную серию ситкома. А то, что, возможно, было задумано как острота, прозвучало фальшиво, — как, например, попытка ввернуть тему социальных ролей, выдвинув тотального неудачника-папу на роль супергероя-мамы, которую он в общем-то заменить и не может, но для чего-то нужен. Как минимум затем, чтобы попытаться стать хорошей мамой, смирившись со своей убогой жизненной ролью иждивенца и слабака.

Бёрда, однако, интересуют еще и такие мощные вопросы, как капитализм и манипуляция сознанием при помощи медиа. Тема кажется на первый взгляд заезженной, особенно с тех пор, как проблемы потребительства, беспомощности, высоких технологий и виртуальных развлечений были честно и талантливо раскрыты в «Валл-И». Но в «Суперсемейке-2» пошли путем отказа от внятных суждений в пользу всевозможных ужимок и уверток, так что выходит даже не удивительным, что обличительные речи с горькой правдой произносит не положительный герой, а настоящий злодей, подлый, жестокий, циничный убийца.

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