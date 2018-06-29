Киров, 29 июня, 2018, 17:46 — ИА Регнум. В Кирове со строящегося дома по улице Заякина сорвались двое рабочих. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Кировской области.

(сс) Guilherme Cunha На стройке

Рабочие упали с 20 технического этажа здания. Оба строителя получили травмы, несовместимые с жизнью.

По данному факту ведомство проводит проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Застройщиком является ООО «Жилстрой».