В Кирове двое строителей после падения с 20-го этажа погибли
Киров, 29 июня, 2018, 17:46 — ИА Регнум. В Кирове со строящегося дома по улице Заякина сорвались двое рабочих. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Кировской области.
(сс) Guilherme Cunha
На стройке
Рабочие упали с 20 технического этажа здания. Оба строителя получили травмы, несовместимые с жизнью.
По данному факту ведомство проводит проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Застройщиком является ООО «Жилстрой».