Мурманск, 29 июня, 2018, 17:42 — ИА Регнум. В Мурманской области трое сомалийцев и одна гражданка Республики Джибути пытались проделать проход в колючей проволоке на границе, чтобы нелегально попасть в Норвегию, сообщает 29 июня региональное управление СКР.

Publicdomainpictures.net Колючая проволока

«Трое граждан Федеративной Республики Сомали, одним из которых является несовершеннолетний, и одна гражданка Республики Джибути подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.322 УК РФ — покушение на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору», — указано в сообщении.

Следователи считают, что задержанные перерезали колючую проволоку пограничного рубежа в Печенгском районе Мурманской области, чтобы пройти через границу России в Норвегию.

Африканцы были задержаны пограничным нарядом Погрануправления ФСБ России по Республике Карелия. Они помещены под стражу, проводятся следственные действия.

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