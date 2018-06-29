Москва, 29 июня, 2018, 17:41 — ИА Регнум. Российский музыкант Сергей шнуров и его группа «Ленинград» записали новую песню для промо-трансляции финального матча чемпионата мира по футболу на телеканале «Россия 1». Об этом сегодня, 29 июня, сообщает пресс-служба телеканала.

lafleur Сергей Шнуров

Шнуров заявил, что его новая песня вовсе не о «безупречной сборной России, которой не навешал только ленивый», но которая тем не менее показала исторический результат, а о по-настоящему красивых и мощных эмоциях, которые подарил нынешний чемпионат мира.

Напомним, что ранее Шнуров и автор-исполнитель Сергей Слепаков записали другую песню о футбольной сборной России, под названием «Чемпионы». В этой песни они извинились за прежнюю критику в адрес сборной, похвалили команду за выход в 1/8 финала, но предупредили, что любовь к сборной закончится, как только спортсмены проиграют матч.

Как это обычно бывает с творчеством Шнурова, песня содержит ненормативную лексику.

Напомним, что финальный матч чемпионата мира по футболу состоится 15 июля в 18:00 по московскому времени.