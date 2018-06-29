Москва, 29 июня, 2018, 17:28 — ИА Регнум. Со второй половины воскресенья 1 июля погода в некоторых регионах России, где проходят матчи мундиаля, изменится в худшую сторону. Прогнозируют жару и ливни, поэтому 1/8 финала для части команд может оказаться тяжёлой, а для других — комфортной. Об этом в московском пресс-центре заявил руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Винни-Пух». Реж. Фёдор Хитрук. 1969. СССР «Кажется, дождь собирается...»

«Учитывая, что оптимальнее играть при температуре до 20 градусов Цельсия, и при влажности не выше 45%, можно сказать, что 30 июня в Казани будет играть Франция — Аргентина, без осадков, +30, то есть ребята будут играть не совсем комфортно. В Сочи в этот же день Уругвай — Португалия, +28, но будут дожди, поэтому будет высокая влажность, и играть тяжелее, чем в Казани», — подчеркнул он.

По словам Яковенко, в Москве в день проведения матча между командами России и Испании 1 июля температура воздуха составит +27 градусов. С 13 часов столицу атакуют ливни и грозы, которые к началу матча закончатся, ожидается высокая влажность.

«Может, нашим игрокам это поможет», — подчеркнул Яковенко.

Он сообщил, что в Нижнем Новгороде 1 июля ожидается +27 градусов без осадков, в Самаре — +28−30 градусов без осадков. Самую тяжёлую ситуация синоптики прогнозируют в Ростове, где 1 июля играют команды Бельгии и Японии: +37−40 градусов и гроза с дождём.

3 июля ожидается оптимальный день для проведения матчей футбола. В Санкт-Петербурге будут играть Швеция и Швейцария, а температура опустится до +18 градусов, осадков не ожидается. В Москве, где сыграют Колумбия и Англия, синоптики прогнозируют +20 градусов и небольшой дождь.

«Спад температур ожидается с половины следующей недели, а дальше температура нормальная, в июне мы идём на 1,5−2 градуса выше нормы», — заключил Яковенко.