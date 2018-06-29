Москва, 29 июня, 2018, 17:41 — ИА Регнум. Теоретический выход США из ВТО возможен, но он не обязательно приведёт к краху мировой торговли, считает доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела (ФФБД) РАНХиГС Сергей Хестанов. Об этом он заявил 29 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о планах Америки покинуть ряды ВТО.

Квентин Массейс. Торговая сделка. XVI в

«Теоретически выход вполне возможен, — отметил Хестанов. — В конце концов, создание ВТО — это не такая давняя история. Жил мир десятилетия без ВТО, и никто не умирал. Может быть, подрастёт уровень таможенной защиты, рынки обособятся. ВТО не обязательно распадётся, если США оттуда выйдут. Скорее всего, рынки вернутся к состоянию, в котором они были в районе 1980−1990-х годов».

По мнению экономиста, для РФ это чревато тем, что сократятся объёмы международной торговли, что почти неизбежно ведёт к снижению уровня производства и соответственно падению цен на сырьё.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, возможность покинуть ряды Всемирной торговой организации рассматривают не только в США, но и в России. В частности, 22 июня законопроект о выходе РФ из протокола Всемирной торговой организации внесла в Госдуму группа депутатов фракции КПРФ вместе с депутатом Владимиром Кашиным.

Как отмечают авторы законопроекта, ратификация протокола о присоединении РФ к ВТО была произведена с нарушением регламента. Так, например, протокол об учреждении ВТО не был представлен ни Госдуме, ни Совету Федерации. Кроме того, он не был переведён на русский язык. В связи с этим, отмечают авторы законопроекта, РФ следует признать протокол недействительным.