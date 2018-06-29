Ташкент, 29 июня, 2018, 17:21 — ИА Регнум. В здании академического лицея №5 при Ташкентском государственном техническом университете будет открыт узбекско-малайзийский колледж общественного питания и сферы услуг, сообщает 29 июня издание «Подробно.uz» со ссылкой на источник в министерстве высшего и среднего специального образования.

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По словам источника, партнёром проекта является Малайзийский комплексный бизнес-колледж, который планирует вложить в развитие образовательной организации $1 млн и внедрить современные учебные программы.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня в Малайзии в посольстве Узбекистана состоялся бизнес-семинар, на котором малайзийские компании представили проекты, реализуемые в республике.