Нижневартовск, Югра, 29 июня, 2018, 17:51 — ИА Регнум. В Нижневартовске около 100 предпринимателей, имеющих торговые точки на рынке «Сибирский балаган», создали транспортный коллапс на улице Мира 28 июня 2018 года. Видео с автомобильной пробкой и митингующими торговцами облетело местные СМИ.

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка

Причиной недовольства, по словам митингующих, стало внезапное повышение владельцами рынка стоимости аренды за место на 20%. Хозяева торговых площадей, то есть руководство одного из ООО, произошедшее не комментируют.

Вартовчане же негативно отнеслись к протестной акции, так как людей высаживали из автобусов по причине невозможности проезда, также недовольство выразили автомобилисты, неожиданно застрявшие на ровном месте. Паблик «ЧП Нижневартовск» полон гневных комментариев о том, что на рынке отовариваться не выгодно из-за дороговизны. Мало того, там якобы торгуют подпольно икрой, стерлядью и насваем.

«Давно пора снести этот позор города», — пишет вартовчанин.

«А туда адекватные люди вообще ходят? Все дешевле в 2−3 раза в торговых центрах. И качество раз в 5 выше. Про грязь в отделах продуктов вообще промолчим», — поддерживает его участница паблика.

«Почему из-за проблем с арендой люди, не имеющие к этому отношения, должны испытывать неудобства? Если бы все продавцы на рынке были честными, я бы, может, и поддержал. Понимаю, что надо работать, семьи кормить, но как они обманывают и обвешивают многих (не говорю сейчас про всех) — это нормально вроде как», — вопрошает другой житель Нижневартовска.

Пресс-служба мэрии сообщила СМИ о поручении главы города Нижневартовска Василия Тихонова разобраться со скандальной ситуацией.

Несколько информагентств заявили о задержании полицией двух возмутителей спокойствия. И сейчас им якобы грозит штраф за организацию несанкционированного митинга.