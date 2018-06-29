Москва, 29 июня, 2018, 17:09 — ИА Регнум. Подача иска в ВТО имеет скорее риторическое, нежели экономическое значение, считает доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела (ФФБД) РАНХиГС Сергей Хестанов. Об этом он заявил 29 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что РФ присоединилась к числу тех стран, которые решили оспорить решение США о введении пошлин на европейские сталь и алюминий в судебных инстанциях ВТО.

ИА REGNUM США никуда не торопятся

«Не стоит возлагать слишком большие надежды на ВТО, поскольку эта организация очень бюрократическая, очень небыстрая, и способов затянуть рассмотрение какого-либо вопроса на годы там существует достаточно много, — сказал Хестанов. — Поэтому подача исков в ВТО имеет скорее риторическое значение, и вряд ли будет иметь какие-то экономические последствия, по крайней мере в ближайшее время».

Кроме того, экономист предположил, что в ВТО будут затягивать процесс рассмотрения поступившего иска ещё и потому, что в случае неблагоприятного для США решения Америка может покинуть ряды этой международной организации.

«Поскольку для ВТО этот сценарий нежелателен, мне кажется, что всё будет растянуто на пару пятилеток в надежде, что проблема решится сама собой без использования ВТО», — заключил Хестанов.

Напомним, что в самом ЕС перспективы торгово-пошлинной войны с США оценивают довольно мрачно. Так, председатель Европейского совета Дональд Туск 27 июня призвал ЕС готовиться к худшему из-за политики, которую ведёт президент США Дональд Трамп.

В своем письме, адресованном лидерам Евросоюза, Туск констатировал, что «трансатлантические отношения находятся под огромным давлением из-за политики президента Трампа».

«Я убеждён, что, надеясь на лучшее, мы должны подготовить наш Союз к худшим сценариям», — считает Туск.