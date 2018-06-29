Екатеринбург, 29 июня, 2018, 17:03 — ИА Регнум. Новый полпред президента в Уральском ФО Николай Цуканов готов продолжить проекты, которые реализовывал его предшественник, Игорь Холманских. Об этом он заявил на встрече с теперь уже бывшим полпредом.

Keesler.af.mil Передача эстафеты

Видео начала встречи опубликовала пресс-служба полпредства. В самом начале Цуканов тепло поздравил Холманских с днём рождения и вручил ему небольшой подарок. А затем попросил рассказать об особенностях Уральского ФО.

Напомним, власть на территории округа сменилась 26 июня. Владимир Путин отправил Холманских в отставку и назначил вместо него Цуканова.

Цуканов ранее возглавлял Калининградскую область, был полпредом в Северо-Западном ФО, а затем и помощником президента. В Уральском ФО он стал уже пятым по счёту полпредом.