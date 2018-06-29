Астана, 29 июня, 2018, 16:56 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ратифицировал соглашение между правительствами КНР и Республики Казахстан о совместном строительстве селезащитной плотины «Чукурбулак (Алмалы)», сообщили 29 июня в пресс-службе главы государства.

Mfa.gov.kz Нурсултан Назарбаев и Си Цзиньпин

Согласно условиям соглашения, плотина станет общей собственностью Казахстана и Китая. Стороны вложат в строительство по 50% стоимости объекта. В рамках проекта создан казахстанско-китайский комитет по строительству плотины.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая министр внутренних дел Казахстана заявил, что Астана и Пекин договорились построить селезащитную плотину на реке Хоргос, которая позволит защитить международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос».