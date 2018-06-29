Симферополь, 29 июня, 2018, 16:55 — ИА Регнум. Поддержка антироссийских санкций рядом европейских стран напрямую связана с их зависимостью от геополитического вектора США, от действий американцев на экономических рынках и невозможностью полного отказа от подобной зависимости. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог Дмитрий Фетисов, комментируя очередное продление антироссийских санкций со стороны Европейского союза.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Но открытые заявления о том, что антироссийские санкции вредят экономикам этих государств, уже можно назвать откровенным ропотом, показывающим, что Россия достигла успехов в вопросе отмены санкций, и со временем ряд этих стран способен полностью отказаться от подобной политики ограничений», — отметил эксперт.

По его словам, последствия от санкций для России можно назвать двоякими.

«Где-то они наносят ущерб российской экономике. Но наше правительство, несмотря на активную общественную критику в его адрес, вполне успешно справляется с этим давлением. Об этом говорит и тот факт, что правительство имеет кредит доверия от президента, и что сам Путин оценивает работу правительства как достаточно эффективную», — подчеркнул Дмитрий Фетисов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на минувшем саммите в Брюсселе лидеры Европейского союза решили в очередной раз продлить на ближайшие полгода антироссийские санкции. После этого российский сенатор Константин Косачёв заявил, что данное решение в первую очередь касается интересов Украины, а не РФ, поскольку Киеву позволяют саботировать выполнение Минских соглашений в угоду геополитическим амбициям части Европы, настроенной против Москвы.