Политолог: со временем часть стран ЕС откажется от антироссийских санкций
Симферополь, 29 июня, 2018, 16:55 — ИА Регнум. Поддержка антироссийских санкций рядом европейских стран напрямую связана с их зависимостью от геополитического вектора США, от действий американцев на экономических рынках и невозможностью полного отказа от подобной зависимости. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог Дмитрий Фетисов, комментируя очередное продление антироссийских санкций со стороны Европейского союза.
«Но открытые заявления о том, что антироссийские санкции вредят экономикам этих государств, уже можно назвать откровенным ропотом, показывающим, что Россия достигла успехов в вопросе отмены санкций, и со временем ряд этих стран способен полностью отказаться от подобной политики ограничений», — отметил эксперт.
По его словам, последствия от санкций для России можно назвать двоякими.
«Где-то они наносят ущерб российской экономике. Но наше правительство, несмотря на активную общественную критику в его адрес, вполне успешно справляется с этим давлением. Об этом говорит и тот факт, что правительство имеет кредит доверия от президента, и что сам Путин оценивает работу правительства как достаточно эффективную», — подчеркнул Дмитрий Фетисов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на минувшем саммите в Брюсселе лидеры Европейского союза решили в очередной раз продлить на ближайшие полгода антироссийские санкции. После этого российский сенатор Константин Косачёв заявил, что данное решение в первую очередь касается интересов Украины, а не РФ, поскольку Киеву позволяют саботировать выполнение Минских соглашений в угоду геополитическим амбициям части Европы, настроенной против Москвы.