Ереван, 29 июня, 2018, 16:47 — ИА Регнум. В ходе предварительного следствия в рамках уголовного дела против компании «Дж Л Дж Проект Компани» в госбюджет Армении возвращено 800 млн драмов (около $1,6 млн). Примечательно, что соучредителями компании являются брат и племянник экс-президента Армении Сержа Саргсняна.

president.am Серж Саргсян (справа) награждает родного брата Левона Саргсяна медалью

Как сообщили ИА REGNUM в комитете государственных доходов (КГД) Армении, уголовное дело было возбужденно по статьям преднамеренное банкротство, а также уклонение от уплаты налогов.

Как сообщалось ранее, в ходе предварительного следствия выяснилось, что компания «Дж Л Дж Проект Компани», осуществляя строительство многофункционального здания, выплатила в госбюджет вместо полагаемых 147 млн драмов всего 3 млн 527 тыс. драмов. Кроме того, компания скрыла налоговые выплаты за первый квартал 2016 года в размере 140 млн драмов.

По данным КГД, акционерами «Дж Л Дж Проект Компани» являются в числе прочих племянник Сержа Саргсяна — Нарек Саргсян с 20% акций, а также благотворительный фонд «Пюник» с 40% акций. В свою очередь, соучредителем и директором благотворительного фонда «Пюник» является брат Сержа Саргсяна — Левон Саргсян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, другой брат Сержа Саргсяна на днях был задержан по подозрению в ношении незаконного оружия. После выяснилось, что обнаруженное у Александра Саргсяна оружие было зарегистрированным, в настоящее время проводится его экспертиза. Уже несколько дней под арестом находится бывший начальник охраны Сержа Саргсяна, у которого обнаружено около $3 млн. Он обвиняется в незаконном обогащении.

Местные СМИ со ссылкой на официальное сообщение министерства финансов Армении сообщают, что в результате выявленных со стороны СНБ после смены власти налоговых нарушений в размере $38 млн в госбюджет пока ничего еще не поступило.