Санкт-Петербург, 29 июня, 2018, 16:41 — ИА Регнум. Председатель правления российского публичного акционерного общества «Газпром» Алексей Миллер заявил, что укладка морской части газопровода «Северный поток — 2» начнётся строго по графику — летом 2018 года. Об этом Миллер заявил сегодня, 29 июня, на пресс-конференции.

Nord-stream2.com Шведский берег по маршруту газопровода

Миллер напомнил, что, согласно графику — укладка морской части газопровода «Северный поток — 2» начнется летом этого года. Разрешения на прокладку дали власти Германии, Швеции и Финляндии.

«Да, есть вопрос о выдаче разрешения Данией. Но есть и план решения данного вопроса», — сказал Миллер.

Напомним, «Северный поток — 2» будет представлять из себя две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Трубопровод пройдёт от побережья России через Балтийское море до побережья Германии. Новый трубопровод будет проложен рядом с действующим «Северным потоком».