Симферополь, 29 июня, 2018, 16:41 — ИА Регнум. Повышение цен на газ не станет шоком для крымчан. Об этом 29 июня заявил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе во время рабочего заседания.

Газовая конфорка

«Необходимо растянуть и довести этот тариф до реальной рыночной стоимости продукта, поскольку сейчас часть реальной стоимости компенсируется за счёт государства. А у нас рыночная экономика, но данный сценарий не предполагает шоковой терапии», — пояснил Иоффе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 июля ожидается очередное повышение тарифов на все коммунальные услуги. Новая цена на газ в Крыму составит 4 рубля 45 копеек.

По словам руководителя республиканского госкомитета по ценам и тарифам Юрия Новосада, в ближайшие пять лет цены на газ будут расти на полуострове до общего уровня Южного федерального округа.