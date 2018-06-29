Рим, 29 июня, 2018, 16:38 — ИА Регнум. Обострение отношений между Италией и Францией вышло на новый уровень: после заседания Совета ЕС, на котором политики к половине пятого утра достигли компромисса по вопросу о нелегальной миграции, президент Франции Эммануэль Макрон сделал ряд заявлений, полностью дезавуирующих достигнутое соглашение.

Никита Устинов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

На встрече в Брюсселе стороны договорились о том, что центры размещения мигрантов будут появляться в странах ЕС только с их собственного согласия. Кроме того, многократно говорилось о необходимости «солидарности».

Через несколько часов после достижения этого компромисса Макрон в комментариях для журналистов заявил, что никакие договоренности не отменяют Дублинских соглашений, согласно которым у стран «первого въезда» мигрантов (то есть в большинстве случаев Италии, Испании и Мальты) есть особая ответственность за их судьбу.

Все это означает, что Франция в очередной раз намеревается ограничиться одними словами, заключает Libero Quotidiano. Издание не скупится на резкие формулировки: «Петушок Макрон снова плюет в Италию и ведет дело к тотальной войне».

Другие итальянские СМИ, не используя настолько жестких формулировок, также отмечают разницу между заявлениями по итогам Совета ЕС и словами Макрона, сказанными несколько часов спустя.

Совет ЕС принял часть требований Италии по вопросу о нелегальной миграции. В частности, принято решение укреплять внешние границы, сделать добровольным размещение центров приема мигрантов на территории стран ЕС, сделать возможным открытие таких центров за пределами ЕС.

В последние недели напряжение между лидерами Франции и Италии достигли ранее невиданного накала. Макрон публично назвал итальянские власти «прокаженными» из-за того, что те стали ограничивать проникновение нелегальных мигрантов в страну. В Риме столь же публично заявили о «лицемерии»: президент Франции, по словам итальянских лидеров, способен только произносить красивые слова о необходимости помогать мигрантам, но когда доходит до дела, то никакого участия в реальной помощи Франция не принимает.