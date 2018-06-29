Астана, 29 июня, 2018, 16:44 — ИА Регнум. Министерство по делам религий и гражданского общества Казахстана переименовано в министерство общественного развития. Об этом говорится в соответствующем указе президента республики Нурсултана Назарбаева, сообщили 29 июня в пресс-службе главы государства.

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

В документе также отмечается, что министерству будут переданы функции и полномочия министерства культуры и спорта Казахстана по реализации государственной политики в сфере общественного согласия.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня министр по делам религий и гражданского общества Казахстана Дархан Калетаев заявил, что ведомство может сменить название. Министр заявил, что название ведомства не подходит светскому государству.