Владимир, 29 июня, 2018, 16:35 — ИА Регнум. Максим Шевченко представил в избирательную комиссию Владимирской области документы о выдвижении в качестве кандидата в губернаторы. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба избиркома.

Kremlin.ru Максим Шевченко

«29 июня документы на выдвижение на должность губернатора Владимирской области в избирательную комиссию Владимирской области представил Максим Леонардович Шевченко», — говорится в сообщении.

Отметим, что представитель КПРФ стал пятым кандидатом, который подал документы. Ранее в избирком принесли документы действующий глава области Светлана Орлова («Единая Россия»), представитель ЛДПР Владимир Сипягин, кандидат от Коммунистической партии социальной справедливости Иван Алтухов и представитель партии «Народ против коррупции» Александр Леонтьев.

Выборы губернатора пройдут 9 сентября. Теперь кандидатам предстоит пройти муниципальный фильтр. При этом необходимое количество местных депутатов есть только у партии «Единая России». Между тем партия уже сообщила, что готова организовать встречу Максима Шевченко с местными депутатами. Это заявление было сделано в связи с просьбой самого кандидата от КПРФ.