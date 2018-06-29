Берлин, 29 июня, 2018, 16:23 — ИА Регнум. Власти США пока не собираются вводить санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом сегодня, 29 июня, сообщил журналистам на брифинге представитель министерства экономики Германии

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Напомним, что согласно американскому закону о противодействии врагам США через санкции (СААТСА), Вашингтон может вводить новые санкции против экспортных российских трубопроводов. Однако, по словам представителя министерства экономики Германии, власти США пока не будут вводить санкции против газопроводов.

«Это то, что нам заявили США, что они пока что отказываются от санкций в отношении газопроводов. Это всё, что у нас есть», — сказал чиновник министерства экономики Германии.

Сами по себе американские санкции не могут технически остановить строительство «Северного потока — 2», однако они могут создать проблемы тем компаниям, которые будут покупать российский газ, прокачанный по «Северному потоку — 2».