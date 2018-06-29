Симферополь, 29 июня, 2018, 16:21 — ИА Регнум. В ближайшие пять лет тарифы на газ в Крыму должны вырасти до общего уровня тарифов Южного федерального округа. Об этом 29 июня на заседании Общественной палаты Крыма заявил глава республиканского госкомитета по ценам и тарифам Юрий Новосад.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Вид на Коктебель

Специалист напомнил, что с 1 июля цена на природный газ для населения вырастет на 6%, а для предприятий, оказывающих услуги по выработке электроэнергии, на 4%.

«Этот план по достижению стоимости ЮФО составлен на пять лет. В 2014 году были сценарии тарифного урегулирования, которые на протяжении 2014−2017 года должны были довести цены до себестоимости ресурса, но необходимые показатели цен не были достигнуты. Потому повышения тарифов на газ были согласованы с новым сроком — до 2022 года», — объяснил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня глава РК Сергей Аксёнов распорядился к началу осени снизить тариф на электроэнергию для общежитий с 2,43 до 1,93 рубля за киловатт.