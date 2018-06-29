Москва, 29 июня, 2018, 16:18 — ИА Регнум. В Министерстве транспорта поддержали предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о строительстве высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Грозного в Краснодар. От такой дороги можно получить мультипликативный эффект для развития всех отраслей в регионах Юга России и Северного Кавказа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Дагестан, Ставрополье и Чечня являются густонаселенными и экономически динамично развивающимися территориями, поэтому «строительство там ВСМ в перспективе может дать очень серьезный мультипликативный эффект», заявил заместитель министра транспорта Алан Лушников.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях в СМИ появилась информация, что глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность строительства высокоскоростной магистрали, соединяющей Грозный и Краснодар. Президент поручил рассмотреть возможность включения проекта в федеральную стратегию пространственного развития до 2025 года.

Для того, чтобы проект включили в программу, необходимо его экономическое обоснование, заключение экспертов.