Ереван, 29 июня, 2018, 16:18 — ИА Регнум. Попытка втянуть Армению в гонку вооружений не может не беспокоить не только Армению, но и всё мировое сообщество, поскольку это ставит под угрозу безопасность в регионе. Об этом заявил глава генштаба Армении, генерал-майор Артак Давтян.

president.az Военный парад в Баку

По его словам, министерство обороны Армении не черпает сведения о вооружениях Азербайджана из парадов, организуемых в Баку. Проведение парадов и решение боевых задач, по словам Давтяна, — разные мероприятия.

«Доказательством этому являются проводимые уже более двух десятилетий военные парады в Баку — с параллельными оперативными и стратегическими поражениями», — приводит слова Давтяна «Арменпресс».

По словам генерала, в Армении знают, на каких видах вооружений ставит акцент Азербайджан, что пытается приобрести. Исходя из этого, Давтян уверил, что Армения осуществляет действенные шаги для приобретения качественного преимущества, для этого в первую очередь развивая собственный ВПК.