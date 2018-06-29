Переславль-Залесский, Ярославская область, 29 июня, 2018, 16:15 — ИА Регнум. По состоянию на 29 июня 2018 года, в Переславле-Залесском Ярославской области у подавляющего большинства жителей отсутствует горячая вода, сообщает корреспондент ИА REGNUM. 26 июня, после планового отключения на две недели, должна была заработать котельная ООО «ПЭК», снабжающая горячей водой 80 процентов жителей города. Однако этого не произошло. Официальной информации от администрации города и управляющих компаний жителям не поступает.

Переславль-Залесский

В мае руководство компании «Газпром межрегионгаз Ярославль» анонсировало отключение горячей воды в Переславле из-за большой задолженности. Позднее городские власти заявили, что конфликт урегулирован и отключения котельной ООО «ПЭК» от газа не будет.

На последнем заседании Переславской городской думы 27 июня 2018 года, когда депутаты и глава Переславля сложили свои полномочия, депутат Сергей Хабибулин спросил у мэра Владимира Волкова о том, что происходит на котельной, и когда у жителей появится горячая вода, но ответа не получил. Волков сослался на то, что он больше не глава города.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» во время ремонта котельная была опломбирована, что исключает возможность подачи газа после завершения ремонта. Однако вечером 28 июня компания дала разрешение на снятие пломб. Причины этого в компании не пояснили.

Пока ситуация далека от разрешения. «Газпром межрегионгаз Ярославль» не видит конструктивных шагов, направленных на решение проблемы задолженности», — сказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» Павел Яблонский.

Пока очевидно одно — кризис с энергетическим комплексом третьего по величине города Ярославской области продолжается.