Йошкар-Ола, 29 июня, 2018, 16:13 — ИА Регнум. Региональное отделение Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Марий Эл организовало народный сход по разъяснениям изменений пенсионной реформы. В ходе встречи обсудили вопросы, которые наиболее всего волнуют граждан, проанализировали проблемы, которые есть в России, учитывая демографическую ситуацию, рассказала корреспонденту ИА REGNUM глава отделения Валентина Злобина.

Владимир Серов. Портрет рабочего (фрагмент). 1960

«Мы давно добивались справедливой реформы, и нас волнует лишь то, чтобы данная реформа была с человеческим лицом, и чтобы она была в системе развития экономики и решения социальных проблем для людей. Система работы с реформой не должна быть поспешной и непродуманной, реформирование должно вестись качественно, справедливо и поэтапно», — отметила Злобина.

Она полагает, что существующая пенсионная система тормозит развитие страны, однако адекватную реформу пенсии в России провести возможно, важно только правильно расставить акценты.

«В процессе реформы должно быть не снижение расходов на социальные нужды, а наоборот, повышение и создание условий для социально-экономического развития страны и обеспечения социальной стабильности всего населения, начиная с детства», — говорит глава отделения. На сходе присутствовали как партийные представители, так и обычные граждане Йошкар-Олы, которые имеют очень туманные представления о предстоящих изменениях, поскольку ходит очень много слухов.

Повышение пенсионного возраста позитивно скажется на жизни людей только в том случае, когда будет обеспечен высокий уровень медицинской помощи, профилактики заболеваний в пожилом возрасте, организована работа сети гериатрических центров. Но главной проблемой и партийцы, и беспартийные участники схода назвали наличие рабочих мест для всех слоев населения с момента начала трудовой деятельности.

«Где достойная зарплата, достойное рабочее место — люди не уходят на пенсию. Мы, пенсионеры, любим работать, и мы не хотим уходить на пенсию, для нас это стресс», — пояснила представитель партии.

Однако сейчас при выходе на пенсию людям порой приходиться менять сферу деятельности и работать там, где они не являются профессионалами, многие пожилые люди вынуждены работать физически, имея при этом накопленный резерв профессиональных знаний.

«Здесь, естественно, нужна помощь государства именно по ликвидации безработицы, по обеспечению рабочих мест. Несомненно, это увязано с вопросами экономики. Нет проблемы — в каком возрасте уходить на пенсию, есть проблема — нет достойной работы, как для молодых, так и для пожилых. Происходит даже борьба слоев за рабочее место. Нужна полная психологическая подготовка людей и перемена настроя всего общества в целом. Это невозможно осуществить без направленной государственной политики», — считает Злобина.

Она подчеркнула, что сегодняшнее обсуждение — это только начало, разработка реформы будет продолжаться.

«Да, время жаркое, но надо готовить пенсионный закон, который отразится на жизни последующих поколений. Важно, чтобы люди оторвались от своих дел и поучаствовали в разработке закона. И не махали руками после того, как закон будет принят и уже будет трудно его менять», — сказал глава отделения и добавила, что главный страх людей, «корень зла» — это потеря работы перед пенсией.

После прошедшего обсуждения и вынесения резолюции партия готова принять предложения по разработке реформы от обычных граждан.

«Предложения жителей будут обработаны, и работу над программой продолжит уже Центральный совет партии и президиум, далее дадим совместное предложение правительству РФ, что уже в системе работы нашей партии», — подчеркнула Злобина.

«Для нас вопрос стоит очень остро. У нас очень много пенсионеров, в том числе в сельской местности. Для них нужен особый разговор, особые реформы. А следующий момент, что повышение пенсий положительно отразится на 200 тыс. населения Марий Эл. У каждого региона — свой узел проблем, поэтому непосредственно руководство нашей республики с этим работает, оно заинтересовано в каких-то аспектах реформы — что злободневно именно для марийских пенсионеров. В Москве нужно одно, в Казани — другое, а что нужно пенсионерам в Марий Эл — мы здесь знаем на месте, как граждане, так и руководители. С этой позиции руководству мы тоже направим резолюцию», — заключила глава отделения партии.

ИА REGNUM напоминает, что объявленная в РФ реформа предусматривает повышение пенсионного возраста до 63 лет к 2034 году для женщин и до 65 к 2028 году для мужчин. В настоящее время законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.