Тамбов, 29 июня, 2018, 16:12 — ИА Регнум. Дефицит бюджета Тамбовской области в 2017 году составил 2,3 млрд рублей. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба областной думы по итогам заседания. Расходы казны составили 43,2 млрд рублей, доходы — 40,2 млрд.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тамбов

На заседании депутаты утвердили итоги исполнения бюджета. По данным пресс-службы, в 2017 году в регионе успешно исполнялись майские указы президента, также были выполнены все публичные мероприятия.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году бюджет области был исполнен с дефицитом в 2,5 млрд рублей.