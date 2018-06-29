Белгород, 29 июня, 2018, 16:11 — ИА Регнум. Повышать пенсионный возраст нужно обязательно, потому что работники Пенсионного фонда РФ обращают внимание, что стало очень большое количество граждан, обращающихся за пенсией. При этом размеры пенсий достаточно невысокие. Поэтому, как бы не хотелось, как бы это было непопулярно, конечно, пенсионный возраст нужно повышать, заявила корреспонденту ИА REGNUM начальник Управления Пенсионного фонда РФ в Старооскольском районе Белгородской области Ирина Березуцкая.

Д.П.Штеренберг. Рабочий у печки. 1913

По ее мнению, в достаточно высоком повышении возрастной планки также нет ничего страшного, она будут повышаться не сразу, а постепенно, поэтому безболезненно. Пенсионеры и люди предпенсионного возраста воспринимают повышение спокойно, что касается молодёжи, то они заявляют, что их это ещё не касается. Ожидалось, что тяжело пройдет повышение возраста по муниципальным пенсиям, (они сейчас тоже назначаются через год после наступления пенсионного возраста), но люди к этому относятся нормально.

«Другого пути у государства нет, очень много стало пенсионеров в России. Например, у нас в районе пенсионеров всё больше, а работающих всё меньше. Так, УПФР ежемесячно назначает порядка 500 пенсий, это очень большая цифра. Работать некому. Очень большие суммы идут на выплаты пенсий. И, как бы это не было кому-то неприятно, других мер нормализовать ситуацию нет, это очевидно», — высказала свое мнение эксперт.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»