Белгород, 29 июня, 2018, 16:10 — ИА Регнум. Белгородские депутаты просят коллег из Госдумы ускорить принятие федерального закона об ответственном обращении с животными и правил содержания собак и кошек. Как сообщила пресс-служба облдумы, содержание домашних животных обсуждали на совместном заседании комитетов областной Думы по природопользованию и экологии и по агропромышленному комплексу и земельным отношениям.

Цитата из х/ф «Собачье сердце». Реж. Владимир Бортко. 1988. СССР Дворняга

Депутаты выразили обеспокоенность по поводу выгула собак в местах общего пользования. Ответственность за нарушения правил содержания собак регулируется на федеральном уровне, однако формулировки в административной статье слишком общие, поэтому установленные в них нормы практически на работают.

Специально оборудованных площадок для выгула собак в Белгороде мало, поэтому собак выгуливают во дворах, парках, скверах. Привлечь владельцев домашних животных к ответственности за это невозможно.

«В Государственной Думе уже долгое время находится проект федерального закона «Об ответственном обращении с животными». Он направлен на установление общих и специальных требований при обращении с животными. Документ регулирует, в том числе, вопросы выгула собак, а именно — недопущение нанесения собаками вреда окружающей среде, установление обязанности владельцев по уборке продуктов жизнедеятельности собак в случае загрязнения мест и территорий общего пользования», — заявил председатель комитета облдумы по природопользованию и экологии Николай Мирошниченко. Его предложение обратиться в Госдуму и правительство РФ с просьбой ускорить работу над этими правовыми актами поддержали белгородские депутаты.