Бишкек, 29 июня, 2018, 16:04 — ИА Регнум. Президент Сооронбай Жээнбеков одобрил ратификацию документа о предоставлении Евразийским банком развития правительству Киргизии кредита на четвертую фазу проекта по реконструкции автомобильной дороги «Бишкек — Ош», соединяющей север и юг Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт дороги

В рамках этого соглашения ЕАБР выделит $60 млн (3 млрд 797 млн рублей) на асфальтирование участка трассы протяженностью 67 км на юге республики — от села Маданият до города Джалал-Абад.

Отмечается, что министерство транспорта и дорог Киргизии договорилось с компанией «Azvirt» о том, что в случае задержек по выполнению работ по вине подрядчика, азербайджанская фирма выплатит компенсацию в размере 19% от стоимости контракта. При этом в других аналогичных контрактах размер компенсации составляет лишь 10%.

ИА REGNUM напоминает, что по официальной информации министерства финансов, сейчас долг Киргизии по кредитным займам, ранее предоставленным Евразийским банком развития, составляет около $11,5 млн (около 728 млн рублей по текущему курсу).

Отметим, что внешний долг республики по состоянию на 30 апреля 2018 года превысил $3 млрд 870,4 млн (244 млрд 961,5 млн рублей). При этом наиболее крупными кредиторами Киргизии являются Эксимбанк Китая, Международная ассоциация развития (входит в состав Всемирного банка), Азиатский банк развития, Японское агентство международного сотрудничества (JICA) и Международный валютный фонд.