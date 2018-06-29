Архангельск, 29 июня, 2018, 16:02 — ИА Регнум. ПАО «Севералмаз», дочернее предприятие АЛРОСА, перешагнуло крупный производственный рубеж — обработку 25 млн тонн руды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

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Напомним, обогатительная фабрика «Севералмаза» начала работу в 2005 году, с оборотной мощностью в 1 млн тонн руды в год. В 2014 году была введена в строй вторая линия обогатительной фабрики, увеличившая производительность до 4 млн тонн руды в год.

Всего за более чем 12 лет работы «Севералмаз» добыл более 14 млн карат алмазов. В частности, в 2017 году предприятие произвело 2,6 млн карат алмазов, что составило порядка 7% добычи Группы АЛРОСА. В 2017 году чистая прибыль «Севералмаза» составила 815,98 млн. рублей.

Добавим, что добычу алмазов в регионе также ведет АО «Архангельскгеолдобыча». В 2017 году обе компании перечислили в бюджет области свыше 3,6 млрд рублей налогов.

Справка:

«Севералмаз» ведет добычу в Архангельской области, разрабатывая месторождение им. М.В.Ломоносова — крупнейшее алмазное месторождение в Европе с общими ресурсами более 115 млн карат алмазного сырья. Оно состоит из 6 кимберлитовых трубок, работы в настоящее время ведутся на двух — «Архангельской» и «Карпинского-1». На предприятии работает более 1600 человек.