Казань, 29 июня, 2018, 16:08 — ИА Регнум. До $100 000 может стоить поездка болельщика Аргентины на завтрашний матч в Казань, передает 29 июня AMNA.

Болельщики сборной Аргентины

После яркой победы над Нигерией и выхода Аргентины в следующий этап соревнования, в стране началась паника. Тысячи аргентинцев пытаются купить авиабилеты, забронировать отели и, конечно, найти билеты на игру. Цены буквально взлетели, места на некоторые рейсы продаются втридорога. Более того, цены на авиабилеты показали рост в 500% по сравнению с предыдущим днем поисков.

Напомним, сборная Аргентины начала свое выступление на мундиале с неожиданного провала, вызвав настоящую панику на родине, а затем, показав отменную игру, одержала важнейшую победу и вышла из группы. Матч против сборной Франции, на который так стремятся аргентинские болельщики, состоится завтра, в 17:00 на стадионе «Казань Арена».