Черкесск, 29 июня, 2018, 16:00 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии заложен грушевый сад, который обещает стать самым крупным садом, высаженным в новейшей истории России. Об этом заявил глава республики Рашид Темрезов, принявший участие в закладке сада.

Густав Климт. Грушевые деревья (фрагмент). 1903

Саженцы были высажены еще в апреле 2018 года. В закладке грушевого сада участвовал специалист из Голландии Питер Ван Райн, который является куратором предприятия «Сады Карачаево-Черкесии». А уже спустя три месяца с инспекцией в молодой сад прибыли голландские специалисты в области садоводства. Они остались довольны состоянием посадок и дали рекомендации по дальнейшему уходу и химической защите.

Первый урожай груш в Карачаево-Черкесии планируют собрать уже в 2019 году. За несколько лет урожайность должна составить уже полторы тысячи тонн. В настоящее время потребность российского рынка в этих фруктах составляет 1 млн тонн. По словам руководителя проекта Айдына Ширинова, у Карачаево-Черкесии есть возможность стать крупнейшим производителем груши в России.

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Напомним, проект по закладке садов интенсивного типа в Карачаево-Черкесии реализуется в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года». Инвестором выступает компания «Сады Карачаево-Черкесии». Территория, на которой уже высажены сады, составляет 200 га. До конца 2018 года ее площадь будет увеличена еще на 100 га.

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