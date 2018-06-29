Салехард, 29 июня, 2018, 16:00 — ИА Регнум. На Ямале появились ещё три кандидата в губернаторы. На региональном совете «Единой России» 29 июня 2018 года выдвинуты претенденты от единороссов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе партии.

Kremlin.ru Дмитрий Артюхов

От «Единой России» в список претендентов вошли врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов, главный врач Новоуренгойской больницы Ирина Груздева и депутат Госдумы РФ Владимир Пушкарев.

Ранее, 25 июня 2018 года, со списком кандидатов на пост главы региона от КПРФ определились ямальские коммунисты. Однако их претендентов пока утверждают в центральном комитете в Москве. Коммунисты также выдвигают трёх кандидатов: руководителя дирекции транспорта ЯНАО Виталия Лагутина, депутата Пуровской районной думы Елену Федака, депутата Надымской думы Алибека Джабуева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале губернатора выбирают непрямым путём депутаты местного Заксобрания. Парламентские партии представляют списки или одного кандидата на суд главе Тюменской области. Он, в свою очередь, пять кандидатур представляет президенту РФ. Потом глава государства отсеивает двух и представляет региональному Заксобранию три кандидатуры. Местные парламентарии путём тайного голосования выбирают единственного достойного в губернаторы Ямала.

Против закрытой схемы выбора руководителя ЯНАО традиционно выступили ямальские «справедливороссы». На вопрос корреспондента ИА REGNUM о кандидатурах на пост губернатора, в региональном штабе «Справедливой России» ответили, что свою позицию они уже высказали.

Высший совет ЛДПР первым определился со своим кандидатом на пост главы региона. Там одобрили депутата ямальского Заксобрания, бывшего военного Александра Голубенко.

Напомним, место главы ЯНАО стало вакантным из-за ухода прежнего губернатора Дмитрия Кобылкина на пост министра природных ресурсов России. Президент РФ назначил временно исполняющим обязанности главы региона Дмитрия Артюхова, бывшего зама Кобылкина по экономике. Депутаты Заксобрания ЯНАО выберут губернатора ЯНАО 9 сентября 2018 года — в единый день голосования.