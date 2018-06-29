Дюнкерк, Франция, 29 июня, 2018, 16:09 — ИА Регнум. Музей Фландр, в Касселе, во Франции предлагает заново открыть стиль барокко современника Рубенса, Гаспара де Краяр, крупного живописца XVII века, сообщает AFP.

Гаспар де Краяр. Александр и Диоген

Выставка «Между Рубеном и Ван Дейком, Гаспар де Краяр» продлится до 4 ноября 2018 года.

Около пятидесяти картин, рисунков и гравюр фламандского мастера собраны на выставке из престижных коллекций, таких как Прадо в Мадриде, МЕТ в Нью-Йорке или галерея Уффиция во Флоренции.

«Гаспар де Краяр был один из четырех выдающихся художников фламандской живописи XVII века вместе с такими именами как Рубенс, Ван Дейк и Иорданс», — отметила директор музея Сандрин Везильер-Дюссар.

«У нас нет финансовых возможностей для проведения выставок Рубенса или Ван Дейка, поэтому мы должны быть изобретательными, смелыми, и, в конце концов, это работает. К нам приезжают 53 000 посетителей в год», — сообщила директор музей.

При этом, в самом городе Кассель проживает всего 2300 жителей.