Минск, 29 июня, 2018, 15:52 — ИА Регнум. Сегодня, 29 июня, в Минске состоялся митинг-реквием, посвященный памяти жертв нацизма. Он прошёл на мемориальном комплексе «Тростенец», построенном на месте одноимённого концентрационного лагеря, действовавшего во время Великой Отечественной войны. Как сообщает пресс-служба главы Белоруссии, мемориал вместе с федеральными президентами Германии и Австрии Франком-Вальтером Штайнмайером и Александром Ван дер Белленом посетил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Homoatrox Памятник в мемориальном комплексе Тростенец (фрагмент)

Главы государств прошли мимо архитектурно-скульптурных сооружений, символизирующих вагоны, в которых привозили людей в лагерь смерти. Память погибших почтили минутой молчания. Высокопоставленные гости отметили важность помнить уроки истории.

«История жестоким образом показала, что нельзя игнорировать зло, даже существующее на стадии идеи. Его трансформация в реальную угрозу — вопрос времени», — подчеркнул президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В завершении митинга-реквиема в небо были выпущены белые голуби, а главы государств возложили цветы к памятной плите мемориального кладбища «Благовщина».