Рим, 29 июня, 2018, 15:52 — ИА Регнум. Лидеры 28 стран ЕС договорились о продлении санкций против России еще на шесть месяцев, сообщает информагентство Ansa в пятницу, 29 июня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

28 и 29 июня лидеры ЕС собрались на заседание Совета Евросоюза в Брюсселе. Основной темой встречи была нелегальная миграция, среди иных пунктов — реформа зоны евро и отношения с Россией.

Формулировка Совета ЕС гласит, что Россия, по мнению Евросоюза, «не выполняет» свою часть Минских соглашений, хотя буквально фразу «mancato rispetto» можно перевести и как «недостаточное уважение».

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте ранее выступал против продления антироссийских санкций, однако воздерживался от категорических формулировок и не стал использовать права вето.

Конте отрицал, что Италия будет вступать в торги и использовать свою жесткую позицию по вопросу о нелегальной миграции как повод для «обмена» по другим темам.

Однако часть наблюдателей полагают, что именно это и произошло: совет ЕС после 13 часов обсуждения принял то решение по вопросу о нелегальной миграции, которое по крайней мере отчасти устраивает Италию, а взамен Конте не стал выражать никакого особого мнения по поводу санкций.