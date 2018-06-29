Тамбов, 29 июня, 2018, 15:52 — ИА Регнум. Депутаты Тамбовской областной думы поддержали изменения в пенсионное законодательство. Об этом сообщила пресс-служба областного парламента. На заседании 29 июня депутаты приняли постановление о поддержке проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тамбов

Отмечается, что накануне законопроект обсуждался на заседании профильного комитета думы. В обсуждении приняли участие чиновники областного правительства, представители региональной Общественной палаты, Уполномоченный по правам человек в регионе, а также члены профсоюзов. Также концепцию на своей заседании поддержала фракция «Единой России», в которую входят большинство депутатов думы.

«На основании состоявшегося обсуждения комитет поддержал концепцию законопроекта и рекомендовал областной думе принять постановление в целом… Большинством голосов депутаты приняли постановление о поддержке проекта федерального закона», — говорится в сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, правительство России предлагает повысить пенсионный возраст в России для мужчин к 2028 году до 65 лет, для женщин к 2034 году — до 63 лет. В Тамбове прошел митинг против реформы. Отметим, что ранее ярославские депутаты посоветовали не торопиться с пенсионными изменениями.