Тверь, 29 июня, 2018, 15:51 — ИА Регнум. Имя поэта Андрея Дементьева будет присвоено одной из улиц в Твери. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, рассказал губернатор Тверской области Игорь Руденя после церемонии прощания с поэтом, состоявшейся 29 июня в киноконцертном зале им. Чайковского в Москве.

Council.gov.ru Андрей Дементьев

«Улица в Твери будет носить имя Андрея Дмитриевича Дементьева. Память о нём, его творчестве — это память о целой эпохе», — сказал Игорь Руденя.

Губернатор также сообщил, что в регионе будет учреждена премия для лучших молодых поэтов — участникам конкурса «Зелёный листок». Который каждый год проводится по инициативе Андрея Дементьева в Доме поэзии.

Всего в состав делегации Тверской области, принявшей участие в церемонии прощания с поэтом, вошли 120 человек: члены регионального правительства, депутаты Заксобрания, представители администрации города, учреждений культуры, поклонники его таланта. В ходе траурных мероприятий была зачитана телеграмма с соболезнованиями родным и близким поэта от имени президента РФ Владимира Путина.

В Твери у Дома поэзии была организована прямая видеотрансляция церемонии прощания с Андреем Дементьевым.

Андрей Дементьев родился 16 июля 1928 года в Твери. После окончания школы учился в Калининском пединституте, в Литературном институте имени А.М. Горького в Москве. Печататься начал уже с 1948 года, работал в газетах «Калининская правда» (1953−1955 годы) и «Смена» (1955−1958 годы). С1981 по 1992 год Андрей Дементьев был главным редактором знаменитого литературно-художественного журнала «Юность». С конца 1980-х годов был ведущим ряда популярных передач на телевидении и радио. Издал более 50 книг стихов, которые переведены на разные языки мира. Многие произведения автора положены на музыку и являются классическими песнями отечественной эстрады. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР, Почётный гражданин региона и города Твери. Андрей Дементьев скончался 26 июня в возрасте 89 лет.