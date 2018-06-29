Каунас, Литва, 29 июня, 2018, 15:48 — ИА Регнум.

(сс) pgbsimon Разбитая кукла

В Литве завершилась переполошившая всю Литву история вокруг убийства 5-летнего мальчика. Сегодня, 29 июля, литовский суд огласил приговор матери ребенка Монике Казюкайтите и её сожителю Гедиминасу Контейнису, сообщили ИА REGNUM в Каунасском окружном суде.

Их судили за медленное и зверское убийство мальчика. Ребёнка забили до смерти за то, «что во время завтрака он забыл, как правильно считать». Уже потом в крови отчима и матери нашли следы наркотиков. При этом социальным службам эта семья была хорошо известна, а избиения, судя по рассказам воспитателей детского сада, были регулярными.

Казюкайтите получила 16-летний срок тюремного заключения, Контейнис — 19 лет лишения свободы. Суд также присудил отцу ребёнка по 5 тыс. евро с каждого осуждённого. Он просил 300 тыс. евро, однако суд учёл, что отец не принимал никакого участия в жизни и воспитании убитого мальчика.