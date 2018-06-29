В Казани напротив портрета Роналду нарисовали Месси
Казань, 29 июня, 2018, 15:47 — ИА Регнум. В Казани к приезду сборной Аргентины появилось граффити с изображением Лионеля Месси. Об этом сообщает «Р-спорт».
Портрет лидера сборной Аргентины появился на стене здания, расположенного напротив отеля, в котором должна остановиться сборная Аргентины.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Аргентины перед матчем 1/8 финала будет жить в Казани в отеле с видом на портрет Криштиану Роналду. В 2017 году перед Кубком конфедераций во дворе той же гостиницы появилось граффити с Роналду, который вместе со сборной Португалии приезжал на матчи турнира.
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Напомним, сборная Аргентины проведёт в Казани матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором встретится с командой Франции.
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