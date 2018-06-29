Тбилиси, 29 июня, 2018, 15:44 — ИА Регнум. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили называет вынесенный ему Тбилисским городским судом приговор политическим маскарадом. Об этом он заявил в эфире телекомпании «Рустави-2», комментируя решение суда по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили.

Саакашвили Михаил Николозович

По словам экс-президента, судья Шорена Гунцадзе, которая огласила его приговор, была лишь исполнителем политического заказа, данного олигархом и нынешним реальным правителем Грузии Бидзиной Иванишвили, который таким образом пытается устранить со своего пути политического соперника.

Среди других лиц, заинтересованных в таком приговоре, Саакашвили назвал президента России Владимира Путина и лидера «Демократического движения» Нино Бурджанадзе.

«Я имею такое же отношение к избиению Гелашвили, какое мог бы иметь к убийству Кеннеди, Троцкого и устранению Калигулы. Этот процесс невозможно назвать правосудием. К правосудию он имеет такое же отношение, как я к исследованию Марса. Это обычная клоунада», — подчеркнул Михаил Саакашвили.

По его утверждению, суд вынес ему приговор на основании показаний Нино Бурджанадзе, которая таким путем пытается свести с ним счеты.

«Иванишвили хочет, чтобы я в Грузию не возвращался, и он сделает все, чтобы я как создатель современного грузинского государства не смог приехать в Грузию. До этого они ввели правило, чтобы чартерные самолеты представляли списки пассажиров за несколько часов до вылета, потому что боятся, чтобы я не прилетел чартерным рейсом. В Голландию они направили представителя МВД, единственной функцией которого является следить, чтобы я не вылетел в Грузию», — заявил Саакашвили и пригрозил, что Иванишвили обязательно придется дать ответ перед грузинским народом за все творимые им беззакония.

Он также подчеркнул, что лишение его свободы входит в политические интересы Владимира Путина.

Напомним, что Тбилисский городской суд 28 июня признал Михаила Саакашвили виновным по делу об избиении Валерия Гелашвили и приговорил его к 6 годам лишения свободы.