Москва, 29 июня, 2018, 15:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил главу Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения и пожелал ему крепкого здоровья и благополучия, об этом говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной 29 июня на сайте Кремля.

Gagauz.md Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов

«От души желаю вам, уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов», — говорится в телеграмме.

Российский лидер отметил, что Бердымухамедов пользуется большим уважением как мудрый и дальновидный государственный деятель не только у себя на родине, но и за границей. Путин также подчеркнул, что в России высоко ценят усилия президента Туркмении по укреплению партнерства между двумя странами.

Напомним, сегодня Гурбангулы Бердымухамедову исполнился 61 год, он занимает пост президента Туркмении с 2007 года.

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